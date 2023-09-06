Новиков: «Со мной из «Факела» никто не связывался»

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» из Мелбет-Первой лиги Кирилл Новиков прокомментировал слухи о возможном назначении в клуб РПЛ – воронежский «Факел».

«Со мной никто из «Факела» не общался. У меня есть команда, я работаю с ней. Если поступит предложение — будем думать. Если нет — значит не будем», - ответил Новиков «Матч ТВ».

Напомним, с минувшего вторника «Факел» - без главного тренера. Этот пост 5 сентября покинул Вадим Евсеев, отставка стала третьей в текущем сезоне Премьер-лиги.

«Нефтехимик» Новикова после восьми туров первенства идёт на 17-м месте турнирной таблицы, располагая всего четырьмя набранными очками. Тренирует команду из Татарстана Новиков с зимы 2021 года.