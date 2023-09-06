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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каштанов: «В РПЛ не бывает проходных игр»

06 Сентября 2023 • 19:34 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Форвард екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов высказался об уровне Российской премьер-лиги, а также поразмыслил над последним поражением уральцев на данный момент – от «Ахмата». Команды встречались в минувшую субботу, 2 сентября.

«У нас точно не было везения, в отличие от соперника. Ещё «Ахмат» жёстко играет во всех матчах, это норма. В РПЛ легко ни с кем не бывает, нет ни одной проходной игры, все выходят и выкладываются по полной», - цитирует Каштанова «Матч ТВ».

После седьмого тура «Урал» опустился на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, у клуба 13 баллов. В туре восьмом, 17 сентября подопечные Виктора Ганчаренко всерьёз могут рассчитывать на очки – дома клуб примет ныне находящийся без тренера «Факел».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Ахмат Алексей Каштанов
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УРАЛ ФАКЕЛ
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