Каштанов: «В РПЛ не бывает проходных игр»

Форвард екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов высказался об уровне Российской премьер-лиги, а также поразмыслил над последним поражением уральцев на данный момент – от «Ахмата». Команды встречались в минувшую субботу, 2 сентября.

«У нас точно не было везения, в отличие от соперника. Ещё «Ахмат» жёстко играет во всех матчах, это норма. В РПЛ легко ни с кем не бывает, нет ни одной проходной игры, все выходят и выкладываются по полной», - цитирует Каштанова «Матч ТВ».

После седьмого тура «Урал» опустился на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, у клуба 13 баллов. В туре восьмом, 17 сентября подопечные Виктора Ганчаренко всерьёз могут рассчитывать на очки – дома клуб примет ныне находящийся без тренера «Факел».