Ташуев: «Факел» не должен думать о борьбе за выживание»

Новый главный «Факела» Сергей Ташуев назвал свои задачи в воронежском клубе.

По словам специалиста, «Факел» должен играть в агрессивный футбол, стремясь забивать как можно больше голов. Также Ташуев призвал своих новых подопечных не думать о возможной борьбе за выживание.

«Мы не должны думать о том, чтобы бороться за выживание. Надо думать о том, как подняться в таблице как можно выше. Нужно не бояться, а играть в футбол. С высоким уровнем самоотдачи, характером», — цитирует Ташуева пресс-служба воронежского клуба.

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 17 сентября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.