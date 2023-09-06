Меркулов назвал недостаток многих российских футболистов

Бывший защитник «Урала», «Рубина» и «Риеки» Михаил Меркулов вспомнил свой несостоявшийся переход в российский топ-клуб – столичный «Спартак». И назвал один недостаток, присущий множеству российских игроков.

«Я мягкий человек, иногда в карьере можно было додавливать ситуацию. Например, когда у меня было предложение от «Спартака» - надо было самому ходить в офис, а я пустил всё на самотёк», - вспоминает Меркулов для «Матч ТВ».

Напомним, что недавно 29-летний игрок объявил о завершении карьеры. Последним его клубом оказалась хорватская «Риека» - в её составе россиянин провёл два последних года карьеры.

«Многие игроки из России отдают свою карьеру другим людям, а это большая проблема. «Ну руководство же лучше знает, как поступить», — думают многие. Только ты знаешь, как будет лучше для тебя», - добавляет Меркулов.