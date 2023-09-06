Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Меркулов назвал недостаток многих российских футболистов

06 Сентября 2023 • 22:27 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

Бывший защитник «Урала», «Рубина» и «Риеки» Михаил Меркулов вспомнил свой несостоявшийся переход в российский топ-клуб – столичный «Спартак». И назвал один недостаток, присущий множеству российских игроков.

«Я мягкий человек, иногда в карьере можно было додавливать ситуацию. Например, когда у меня было предложение от «Спартака» - надо было самому ходить в офис, а я пустил всё на самотёк», - вспоминает Меркулов для «Матч ТВ».

Напомним, что недавно 29-летний игрок объявил о завершении карьеры. Последним его клубом оказалась хорватская «Риека» - в её составе россиянин провёл два последних года карьеры.

«Многие игроки из России отдают свою карьеру другим людям, а это большая проблема. «Ну руководство же лучше знает, как поступить», — думают многие. Только ты знаешь, как будет лучше для тебя», - добавляет Меркулов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Михаил Меркулов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
00:14 · Россия. Премьер-лига
Корнеев не удивился отставке Евсеева
06 Сентября
23:28 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Спартаковцы сами отказываются от своих сильных сторон»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин рассказал, в чём заключается крутость Юрана
23:03 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - об увольнении Евсеева из «Факела»: Неожиданно
23:02 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Со мной из «Факела» никто не связывался»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартаку» нужно стараться играть одним составом
22:27 · Россия. Премьер-лига
Меркулов назвал недостаток многих российских футболистов
22:17 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил об уходе защитника в чемпионат Бельгии официально
22:06 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал трёх ключевых игроков «Краснодара»
22:01 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отправил Мампасси в аренду в Бельгию официально
22:00 · Россия. Премьер-лига
Новичок ЦСКА Давила высказался о возможном получении российского паспорта
21:53 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» заявили, что будущее Севикяна решает его отец
21:40 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов - о Евсееве: «Чем раньше уволят, тем раньше найдут нового тренера»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Деменко уверен, что «Краснодару» по силам биться за два трофея
21:25 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Евсеева теперь ждут только Кострома и Тамбов»
Все новости
Рекомендуем