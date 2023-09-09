Пименов оценил перспективы Ташуева в «Факеле»

Бывший игрок российской сборной Руслан Пименов высказался о назначении Сергея Ташуева на тренерский пост «Факела».

«Он опытный тренер, который уже работал в таких ситуациях, и в принципе может вытащить из подвала таблицы, — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что в пятницу, 8 сентября, на официальном сайте Премьер-лиги появилось подтверждение назначения Ташуева на тренерский пост «Факела». 64-летний специалист сменил Вадима Евсеева, под чьим руководством воронежцы набрали лишь четыре очка за семь туров. «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата.