​«Урал» никогда не пропускал от «Факела» в топ-дивизионе

В воскресенье «Урал» и «Факел» разошлись миром в матче восьмого тура Российской премьер-лиги – 0:0. Это была пятая встреча команд в топ-дивизионе российского футбола. Любопытно, что ни в одной из этих игр «Урал» не проигрывал и даже не пропускал – 1:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0.

Как сообщает Opta, ни против одной другой команды «Урал» не провёл в чемпионате России больше игр без пропущенных мячей.

Матч второго круга между «Факелом» и «Уралом» пройдёт в мае. Тогда воронежцы и постараются положить конец этой серии.

Ближайший матч «Урал» проведёт в среду, 20 сентября, - против «Локомотива» в Кубке России.