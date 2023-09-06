Григорий Иванов: «Обидно, что Меркулов так рано завершил карьеру»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выразил сожаление о том, что 29-летний защитник Михаил Меркулов завершил профессиональную карьеру.

«Он сделал себя сам. Не знаю, почему он не заиграл в «Рубине». Играть он всегда хотел, стремился к этому, был дисциплинированным, никогда не был замечен в каких‑то сомнительных компаниях», - вспоминает Иванов для «Матч ТВ».

За «Урал» Меркулов выступал с 2015 по 2020 годы. После отправился в «Рубин», а в 2021 году летом перешёл в свой первый и единственный заграничный клуб – в хорватскую «Риеку».

«Обидно, что он так рано завершил карьеру», - заключил Иванов.

Напомним, о завершении карьеры Меркулов объявил в своём недавнем интервью.