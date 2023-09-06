Бевеев: При Ганчаренко появилась дисциплина

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о главном тренере команды Викторе Ганчаренко. Напомним, 46-летний специалист возглавляет «Урал» с августа 2022 года.

«Что изменил Ганчаренко? Наверное, это дисциплина. Все должны работать, все должны быть на поле единым целым. Чего нам не хватало. Не указывать друг на друга при ошибках», — цитирует Бевеева «Матч ТВ».

После семи туров «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 13 зачетных баллов.

Следующим соперником «шмелей» в РПЛ станет «Факел». Матч восьмого тура национального чемпионата пройдет 17 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по мск.