Агент Пояркова подтвердил информацию о переговорах с «Факелом»

Павел Банатин, агент защитника «Ростова» Николая Пояркова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Факел».

Банатин подтвердил информацию о том, что 23-летний футболист близок к переходу в воронежский клуб и осталось лишь подписать договор.

«Пока ещё ничего не подписано. Клубы всё озвучат», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл за «Ростов» три матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 350 тысяч евро.

После семи туров РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Свой ближайший матч команда из Воронежа проведёт 17 сентября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.