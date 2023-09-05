Наумов считает, что «Факел» поторопился с отставкой Евсеева

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на увольнение Вадима Евсеева с должности главного тренера «Факела».

«Евсеев профессионально относится к делу, он любит свою работу. Так что мне очень жаль, что «Факел» решил расстаться с ним. Думаю, что руководство воронежского клуба поторопились», — приводит слова Наумова Rusfootball.

Функционер считает, что в Воронеже должны были дать Евсееву время до зимы, ведь в конце прошлого сезона он сохранил команду в Премьер-лиге.

Ранее стали известны подробности отставки Евсеева, которая произошла 5 сентября.

В текущем сезоне «Факел» одержал всего одну победу в семи турах РПЛ и занимает предпоследнее место.