Защитник «Факела» Мастерной подвёл итоги матча против «Урала»

Защитник воронежского «Факела» Владислав Мастерной высказался о ничьей в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Урала» (0:0).

Игрок отметил, что команда быстро адаптировалась к новой схеме, а поединок получился боевым.

«Как сильно поменялся тренировочный процесс при новом тренерском штабе? У каждого тренера свои задумки, мы стараемся выполнять», - приводит слова Мастерного «РБ Спорт».

Напомним, что воронежский клуб провел первый матч под руководством Сергея Ташуева, который сменил на посту главного тренера Вадима Евсеева.

«Факел» завоевал первое очко на выезде в этом сезоне РПЛ.