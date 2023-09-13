Самедов: РПЛ слабеет, российским игрокам нужно уезжать в Европу

Селекционер «Факела» Александр Самедов согласился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который считает, что российским футболистам необходимо переходить в европейские команды.

«Согласен со словами Карпина. Чемпионат слабеет. Если у игроков есть возможность уезжать в Европу и играть там, то нужно уезжать. Таким образом футболисты будут сильнее», — цитирует Самедова «Чемпионат».

По мнению функционера, если футболисты будут играть в хороших лигах, то это положительно скажется на прогрессе национальной команды.

Напомним, на данный момент в сильнейших лигах Европы выступают такие российские игроки, как Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Далер Кузяев («Гавр»).