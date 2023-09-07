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Ташуев перенёс дату операции на колене, тренер может возглавить «Факел»

07 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Урал
...
Факел
17.09 14:00

64-летний российский специалист Сергей Ташуев заявил, что перенёс ранее запланированную операцию на колене. Она должна была пройти 5 сентября, это минувший вторник.

«Операцию на колене перенесли, решили с хирургом, что надо сначала сделать МРТ, потому что последний раз проверяли в конце марта. За полгода могли произойти какие‑то изменения», - рассказал Ташуев «Матч ТВ».

Напомним, что после увольнения из «Факела» Вадима Евсеева Ташуев обсуждается как один из основных кандидатов на освободившееся место.

После четвёртого тура текущего сезона РПЛ Ташуева уволили из «Ахмата» - по сей день он никакой клуб не тренирует, однако очень хочет вернуться к работе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев
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УРАЛ ФАКЕЛ
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