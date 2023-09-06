Бывший защитник екатеринбургского «Урала» и казанского «Рубина» Михаил Меркулов завершил профессиональную карьеру футболиста в 29 лет. Об этом он сообщил в своём свежем интервью. Главной причиной прощания с футболом стала травма колена, с последствиями которой он долгое время боролся.

«Были варианты продолжить карьеру в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. У меня было несколько вариантов из низших лиг, я решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а затем через неделю понять, что мое колено не справляется», - рассказал Меркулов в интервью «Матч ТВ».

Экс-футболист пояснил, что решение завязать с футболом он обдумывал достаточно давно и морально и психологически был к этому готов. Последним его клубом была хорватская «Риека», в её составе он находился с лета 2021 года.