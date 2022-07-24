Баринова спросили, может ли «Локомотив» составить конкуренцию «Зениту»

В этом году исполняется двадцать лет с того момента, когда московский «Локомотив» впервые стал чемпионом России. После этого команда еще дважды повторяла свой успех - в 2004 и в 2018 годах. Именно «Локомотив» является последним клубом до «Зенита» на данный момент, становившимся чемпионом. Дмитрия Баринова, полузащитника московского клуба, спросили, возможно ли повторение подобного успеха и борьба с «Зенитом»

Давайте посмотрим хотя бы после первого круга, - ответил Баринов в интервью «Спорт-экспресс».

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сможет прекрасно проверить себя - предстоит матч как раз с «Зенитом».