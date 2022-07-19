«Флуминенсе» отказался продавать «Локомотиву» молодого бразильца

«Флуминенсе» отказался продавать «Локомотиву» 19-летнего вингера Матеуса Мартинса, сообщает Yahoo Esportes.

По информации источника, бразильский клуб не устроило предложение «железнодорожников» по игроку в размере 6,5 миллионов евро.

Действующий контракт Мартинса с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 4,5 миллиона евро.

В текущем году футболист провёл в составе своей команды 18 матчей, отметившись семью забитыми мячами и одной результативной передачей.