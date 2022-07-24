«Локомотив» отыгрался благодаря голу с пенальти

«Локомотив» смог отыграться в матче второго тура Премьер-лиги против «Ростова». Ближе к концу первой 45-минутки Вильсон Изидор проник в штрафную площадь, где был сбит. Арбитр с видеоассистентами долго проверяли правильно решения назначить 11-метровый и все же его утвердили. Антон Миранчук пробил в правый от себя угол ворот, а голкипер не угадал.

Напомним, что в самом начале встречи Николай Комличенко после розыгрыша стандарта отправил мяч в сетку. На этот момент счет на табло - 1:1.

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