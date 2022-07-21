Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению отреагировал на новости о возможном переходе Ивана Игнатьева в московский клуб.

«Может быть, Игнатьев – не уровень сегодняшнего «Локомотива», но все мы знаем, что у многих игроков в одном клубе не получится, а в другом, наоборот, может получиться хороший сезон. Понятное дело, что его берут не на основную позицию, а чтоб был. Потому что, перед командой стоит цель победить в чемпионате и Кубке России. Поэтому нужна скамейка, поэтому и берут», — сказал Булыкин.

Ивану Игнатьеву 23 года, он является воспитанником «Краснодара», но в 2020 году клуб избавился от игрока, продав его в «Рубин» за 7 миллионов евро.

1 июля у Игнатьева истёк контракт с казанским клубом, таким образом, футболист находится в статусе свободного агента.