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Сенников предположил, кто одержит победу в матче «Локомотив» - «Ростов»

20 Июля 2022 • 22:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, кто, по его мнению, выйдет победителем из встречи второго тура РПЛ «Локомотив» - «Ростов».

Сенников считает, что по первому туру сложно оценить, кто сильнее на данный момент «Локомотив» или «Ростов», но у «железнодорожников» будет преимущество домашнего поля, хотя если они не повысят скорость игры, то им будет трудно, нужно добавлять.

«Я думаю, что «Локомотив» должен выигрывать. По подбору игроков он сильнее, плюс на своем поле матч», — добавил эксперт в беседе с Rusfootball.

Матч второго тура между «Локомотивом» и «Ростовом» пройдет 24 июля в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Дмитрий Сенников
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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