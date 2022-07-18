Японский полузащитник Кенто Хасимото, ранее приостановивший контракт с «Ростовом», продолжит карьеру в «Уэске», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Вторую часть минувшего сезона 28-летний Хасимото так же провёл не в России. Хавбек выступал за японский клуб «Висел Кобе», в составе которого провёл 10 матчей и отметился одним забитым голом.

В общей сложности за «Ростов» японский хавбек провёл 30 встреч, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи. Цвета «южан» футболист защищает с лета 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Японии в 2,2 миллиона евро.

Отметим, что «Уэска» выступает в Сегунде (втором по силе дивизионе Испании).