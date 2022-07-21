Игнатьев будет зарабатывать в «Локомотиве» миллион в месяц

Стала известна зарплата бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева в «Локомотиве».

Как сообщает «Матч ТВ», 23-летний форвард будет зарабатывать в московском клубе один миллион рублей в месяц. Игнатьев подпишет соглашение по схеме 1+2, по которому будут также предусмотрены различные бонусы.

Вторую часть минувшего розыгрыша РПЛ нападающий провёл в «Крыльях Советов», отметившись одним забитым голом в пяти матчах за самарцев.

Всего за три неполных сезона в составе «Рубина» Игнатьев провёл 40 матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи. Летом текущего года форвард разорвал контракт с казанским клубом.