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Игнатьев будет зарабатывать в «Локомотиве» миллион в месяц

21 Июля 2022 • 15:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Стала известна зарплата бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева в «Локомотиве».

Как сообщает «Матч ТВ», 23-летний форвард будет зарабатывать в московском клубе один миллион рублей в месяц. Игнатьев подпишет соглашение по схеме 1+2, по которому будут также предусмотрены различные бонусы.

Вторую часть минувшего розыгрыша РПЛ нападающий провёл в «Крыльях Советов», отметившись одним забитым голом в пяти матчах за самарцев.

Всего за три неполных сезона в составе «Рубина» Игнатьев провёл 40 матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи. Летом текущего года форвард разорвал контракт с казанским клубом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев Трансферы футбола - лето 2022
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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