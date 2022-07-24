Циннбауэр: «Будем менять рисунок игры, будем более точно, хирургически подстраиваться к «Ростову»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Бека-Бека в основе и замена в обороне: вместо Тикнизяна Ненахов. Почему сегодня сделали такие перестановки в составе?

- Прежде всего, наш состав на игру зависит от того, какое качество игры нам предлагает соперник. Мне кажется, эти два свежих игрока наиболее оптимально подходят к тому, чтобы противодействовать действиям в атаке нашего соперника. Это не говорит, что два игрока, которые ушли, они недостойны или что-то в этом роде, нет, наоборот. Эти два игрока, по нашему мнению, оптимально нам подойдут, потому что мы сейчас будем менять рисунок игры, будем более точно, хирургически подстраиваться к «Ростову». Я думаю, что по тому, как ребята тренировались, они заслуживают сегодня места на поле.