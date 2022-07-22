Накануне «Ростов» объявил о возвращении в свои ряды голкипера Никиты Медведева. После одного из тренировочных занятий с вратарём немного позанимался главный тренер команды Валерий Карпин. Видео, на котором Карпин наносит удары по воротам Медведева, опубликовала пресс-служба «жёлто-синих».

«После тренировки Валерий Георгиевич решил лично проверить нового вратаришку», - говорится в подписи ростовчан к видео.

Стоит сказать, что Валерий Карпин реализовал практически все свои удары. Тренер не забил только трижды, причём Медведев сделал всего один сэйв. Один раз Карпин промахнулся, а ещё один раз – попал в штангу.