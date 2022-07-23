​Раконьяц получил в глаз и может пропустить матч «Локомотива»

Марко Раконьяц может не сыграть за «Локомотив» в воскресном матче чемпионата России против «Ростова». Об этом рассказал главный тренер московской команды Йозеф Циннбауэр.

По словам Циннбауэра, которые приводит ТАСС, в ходе одной из последних тренировок Раконьяц получил удар в глаз. При этом немецкий тренер отметил, что черногорский футболист уже чувствует себя лучше.

Напомним, что в первом туре РПЛ «Локомотив» поделил очки с «Пари НН» - ничья 1:1. Марко Раконьяц провёл на футбольном поле 23 минуты, не отметившись результативным действием.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Ростовом» стартует 24 июля в 20:00 по Москве.