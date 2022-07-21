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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов: При Гисдоле был релакс, это не нормально

21 Июля 2022 • 20:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о тренировочном процессе при Маркусе Гисдоле.

«Кто реально руководит командой? Я не знаю, время покажет. По тренировочному процессу я очень доволен. Я на пресс-конференции говорил, что было с тренером на зимних сборах [Гисдоль], там просто релакс был», — передает слова Баринова «РБ Спорт».

Футболист сообщил, что просил у Гисдоля какую-то дополнительную нагрузку, но тот отказывал, интенсивных тренировок вообще не было.

Баринов отметил, что после летних сборов «Локомотив» готов биться за высокие позиции в чемпионате.

Во втором туре чемпионата России «железнодорожники» примут «Ростов», игра пройдет 24 июля в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль Дмитрий Баринов
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