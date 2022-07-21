Баринов: При Гисдоле был релакс, это не нормально

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о тренировочном процессе при Маркусе Гисдоле.

«Кто реально руководит командой? Я не знаю, время покажет. По тренировочному процессу я очень доволен. Я на пресс-конференции говорил, что было с тренером на зимних сборах [Гисдоль], там просто релакс был», — передает слова Баринова «РБ Спорт».

Футболист сообщил, что просил у Гисдоля какую-то дополнительную нагрузку, но тот отказывал, интенсивных тренировок вообще не было.

Баринов отметил, что после летних сборов «Локомотив» готов биться за высокие позиции в чемпионате.

Во втором туре чемпионата России «железнодорожники» примут «Ростов», игра пройдет 24 июля в 20:00 по мск.