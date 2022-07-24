Марадишвили: «Не зря мы отрабатывали три дня назад теннисбольчики вот эти вот»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Концовка, ваш выход, просто блестящий гол. Как пришло решение сыграть вот так в том эпизоде?

- Надо сказать, что была хорошая передача от Живоглядова, и я как раз там был в штрафной один. Не зря мы отрабатывали три дня назад теннисбольчики вот эти вот. Завершение. Я думаю, что всё это память, получилось так, что забил.

- Песьяков, которому вы забили, сказал, что не может вспомнить, чтобы ему в матчах забивали такие голы. Вы на взрослом уровне или молодежном такие голы забивали?

- Я могу сказать, что я только «Ростову» забиваю, второй год подряд, уже третий гол. Не знаю, что он может вспомнить. Надо вспомнить мои голы как раз ему.

- Вы вышли в ситуации, когда вдесятером оказался «Локомотив». Что говорил тренерский штаб, какое задание было во время выхода на поле?

- На тот момент мы играли в меньшинстве, и счет был 1:1. Тренер сказал, что нужно поработать в обороне и атаке, а свои моменты будут. Так и получилось, что нам, к сожалению, забили, но мы не упали в грязь лицом и забили свой гол. Ничья тоже хорошо, увезли одно очко.