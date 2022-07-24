Карпин: «В первом тайме плохо играли, неправильно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелая концовка получилась для «Ростова», забили, потом пропустили. За буквально несколько мгновений до гола в ваши ворота вы недовольны были тем, что потерял мяч «Ростов» на чужой половине поля. Как это объяснить? Это растерянность или нехватка концентрации?

- Нехватка опыта.

- В отличие от матча с «Динамо» с игры сегодня «Ростов» создал меньше моментов. В чем причина?

- В том, что в первом тайме плохо играли, неправильно. Во втором тайме получше, плюс соперник тоже играл.

- В первом тайме неправильно играли. Что не получалось?

- Ничего не получалось.