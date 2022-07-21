Гришин сомневается в том, что Игнатьев поможет «Локомотиву»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Гришин поделился мнением о переходе нападающего Ивана Игнатьева в стан «железнодорожников».

«Локомотиву» делать было нечего, у команды уехал Кухта, а нападающий нужен. Насколько оправдан этот трансфер, я не знаю, потому что за последние три года Игнатьев почти не играл. Руководству «Локомотива» виднее», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Сегодня, 21 июля, «Локомотив» объявил о подписании трудового договора с 23-летним нападающим, который был на просмотре в московском клубе. Контракт подписан по схеме «1+2». По неофициальным данным, зарплата Игнатьева составит один миллион рублей в месяц.