Ловчев рассказал, кто победит в матче «Локомотив» - «Ростов»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем поединке второго тура Премьер-лиги между столичным «Локомотивом» и «Ростовом».

В интервью «Плеймейкеру» аналитик заявил, что в предстоящей встрече весьма вероятна ничья, но при этом он все же рискнул бы и поставил на успех «Ростова». По мнению Ловчева, «железнодорожники» будут раскрываться в родных стенах, чем подопечные Валерия Карпина могут воспользоваться на контратаках и добыть минимальную победу.

Матч «Локомотив» - «Ростов» пройдет на «РЖД Арене» сегодня, 24 июля. Начало – 20:00 мск.