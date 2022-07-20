Глебов заявил, что «Ростов» хочет попасть в тройку по итогам сезона РПЛ

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«На что способен нынешний «Ростов»? Давайте мы сыграем игр 10 на таком уровне и потом будем о чем-то говорить», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Футболист сказал, что после первого матча есть понимание, что команде нужно прибавлять в реализации моментов и игре в обороне. Капитан команды заявил, что «Ростов» будет доволен местом в тройке чемпионата России, потому что нужно ставить максимальные задачи.

В первом туре «желто-синие» сыграли вничью с «Динамо» (1:1). Следующий матч ростовский клуб проведет против «Локомотива».