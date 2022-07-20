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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов заявил, что «Ростов» хочет попасть в тройку по итогам сезона РПЛ

20 Июля 2022 • 17:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«На что способен нынешний «Ростов»? Давайте мы сыграем игр 10 на таком уровне и потом будем о чем-то говорить», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Футболист сказал, что после первого матча есть понимание, что команде нужно прибавлять в реализации моментов и игре в обороне. Капитан команды заявил, что «Ростов» будет доволен местом в тройке чемпионата России, потому что нужно ставить максимальные задачи.

В первом туре «желто-синие» сыграли вничью с «Динамо» (1:1). Следующий матч ростовский клуб проведет против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов РПЛ Данил Глебов
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