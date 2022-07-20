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Сенников: Игнатьев может заиграть в «Локомотиве»

20 Июля 2022 • 21:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном подписании контракта «железнодорожниками» с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Он может заиграть у железнодорожников, потому что «Локомотив» – специфическая команда», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Специалист считает, что после отъезда форварда Яна Кухты из стана «Локомотива», клуб испытывает большие проблемы на позиции нападающего. Игнатьев может подстроиться под новый для себя стиль, ведь является молодым футболистом, но вряд ли он сразу станет игроком основного состава, ему будет тяжело это сделать, добавил Сенников.

Ранее источник сообщал, что «Локомотив» готов предложить 23-летнему Игнатьеву контракт по схеме «1+2».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Иван Игнатьев
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