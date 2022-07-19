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В «Локомотиве» объяснили длительное восстановление Миранчука

19 Июля 2022 • 12:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Директор по развитию игроков «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа прокомментировал длительное восстановление полузащитника команды Антона Миранчука.

Напомним, Миранчук получил травму в начале 2021 года, от которой полностью восстановился лишь в апреле 2022 года.

«Когда я пришёл в команду, я был вынужден многое перестроить. Мы начали с нуля. У нас было много футболистов, которые нуждались в улучшении их состояния. Мы ищем разный подход», — приводит слова Рентериа «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 26-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 10 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук
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