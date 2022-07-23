Циннбауэр — об Игнатьеве в «Локомотиве»: «Это именно то, что хочет увидеть тренер»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением о новобранце «железнодорожников» Иване Игнатьеве, который ранее подписал с московским клубом контракт по схеме «1+2».

Специалист сообщил, что клуб наблюдал за экс-форвардом «Рубина» на протяжении долгого времени и остался впечатлён игрой 23-летнего футболиста.

«Прошлое игрока не так важно. Мы смотрим прежде всего на Игнатьева. Впечатление было хорошим. Это именно то, что хочет увидеть тренер», — приводит слова Циннбауэра «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Игнатьев провёл за «Рубин» и «Крылья Советов» в общей сложности 15 матчей, отметившись одним забитым голом.