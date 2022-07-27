Семак назвал сильные стороны «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции оценил следующего соперника и рассказал о травмированных.

- Какие впечатления от игры «Локомотива» в первых двух турах. Некоторые эксперты говорят, что «Локомотив» - второй в Премьер-лиге по составу после «Зенита».

- Мне понравилось то, как играет «Локомотив». В предыдущем чемпионате, второй его части и сейчас это команда активная, которая выигрывает много единоборств, хорошо укомплектована, прежде всего, в плане атаки. Индивидуально сильные игроки, быстрые игроки. Нас ждет очень непростой матч против команды, которая на протяжении последних лет является одним из главных соперников нашего клуба. Ждем очень тяжелой и интересной игры.

- По составу. Все ли готовы? Вы говорили, что Мантуан еще реабилитируется, и Караваев там. Какие сроки?

- Дима Чистяков возвращается и начнет тренироваться вместе с командой, пропустил немножко Далер Кузяев, мы потеряли. Было официальное объявление от клуба. Караваев начинает потихоньку втягиваться в общую группу. Мантуана мы ждем фрагментарно, что на следующей неделе начнет понемногу втягиваться. Обоих ждем, в течение двух недель, думаю, они будут работать по полной с командой.