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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бека-Бека: «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне

18 Июля 2022 • 16:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.25 3.55 3.05
24.07 20:00

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека считает, что «железнодорожники» могут стать чемпионами России-2022/23.

«Оценю матч с «Пари НН» на отметку «3». Не знаю, был ли пенальти на 90-й минуте. Если честно, я не видел эпизод», — сказал Бека-Бека «РБ Спорту».

Футболист заявил, что если «Локомотив» улучшит свою игру, то станет чемпионом. У команды есть все шансы для победы в чемпионате. «Железнодорожники» готовы на сто процентов биться за золотые медали.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1). Следующий матч московский клуб проведет с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Алексис Бека-Бека Пари НН
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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