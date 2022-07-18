Бека-Бека: «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека считает, что «железнодорожники» могут стать чемпионами России-2022/23.

«Оценю матч с «Пари НН» на отметку «3». Не знаю, был ли пенальти на 90-й минуте. Если честно, я не видел эпизод», — сказал Бека-Бека «РБ Спорту».

Футболист заявил, что если «Локомотив» улучшит свою игру, то станет чемпионом. У команды есть все шансы для победы в чемпионате. «Железнодорожники» готовы на сто процентов биться за золотые медали.

В матче первого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Пари НН» (1:1). Следующий матч московский клуб проведет с «Ростовом».