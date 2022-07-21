«Ростов» посредством своего официального сайта объявил о возвращении в клуб Никиты Медведева. 27-летний голкипер подписал трудовое соглашение, которое рассчитано на два сезона. В договоре прописана опция возможной пролонгации ещё на сезон.

За «Ростов» Никита Медведев ранее выступал в 2016-2017 годах. После этого вратарь выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Напомним, что «Ростов» начал новый чемпионат с ничьей с «Динамо» - 1:1. Теперь команда Валерия Карпина готовится к матчу против ещё одной столичной команды – «Локомотива». Игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 24 июля.