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​«Ростов» объявил о возвращении Медведева официально

21 Июля 2022 • 15:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

«Ростов» посредством своего официального сайта объявил о возвращении в клуб Никиты Медведева. 27-летний голкипер подписал трудовое соглашение, которое рассчитано на два сезона. В договоре прописана опция возможной пролонгации ещё на сезон.

За «Ростов» Никита Медведев ранее выступал в 2016-2017 годах. После этого вратарь выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Напомним, что «Ростов» начал новый чемпионат с ничьей с «Динамо» - 1:1. Теперь команда Валерия Карпина готовится к матчу против ещё одной столичной команды – «Локомотива». Игра пройдёт в ближайшее воскресенье, 24 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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