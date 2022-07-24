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Экс-арбитр Хусаинов — о пенальти в матче «Локомотив» - «Ростов»: Как Сухой вообще туда попал? Это ужас!

24 Июля 2022 • 21:11 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Ростов
окончен

Экс-арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе Алексея Сухого в матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» - «Ростов».

Хусаинов сказал «Спорт-Экспрессу», что вопросов больше не к пенальти, а к Сухому, который не смог сразу разобраться в простом эпизоде, находясь в идеальной позиции.

«Это как же надо не разбираться в единоборствах, чтобы не определить фол в простейшем игровом эпизоде? Это ужас! За это время можно посмотреть пять пенальти», — добавил эксперт.

«Локомотив» принимает «Ростов» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Сергей Хусаинов Алексей Сухой
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