Экс-арбитр Хусаинов — о пенальти в матче «Локомотив» - «Ростов»: Как Сухой вообще туда попал? Это ужас!

Экс-арбитр Сергей Хусаинов высказался о судействе Алексея Сухого в матче 2-го тура РПЛ «Локомотив» - «Ростов».

Хусаинов сказал «Спорт-Экспрессу», что вопросов больше не к пенальти, а к Сухому, который не смог сразу разобраться в простом эпизоде, находясь в идеальной позиции.

«Это как же надо не разбираться в единоборствах, чтобы не определить фол в простейшем игровом эпизоде? Это ужас! За это время можно посмотреть пять пенальти», — добавил эксперт.

«Локомотив» принимает «Ростов» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.