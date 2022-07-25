Форвард «Ростова» Комличенко недоволен ничьей с «Локомотивом»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о результате вчерашнего поединка против московского «Локомотива» в рамках второго тура российской Премьер-лиги.

«Яркая игра, но очень обидная ничья. Мы наиграли на победу. После того, как забили второй мяч, нужно было доводить дело до победы», - передает слова нападающего ТАСС.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В следующем туре чемпионата России «Ростову» будут противостоять подмосковные «Химки», а «железнодорожники» померяются силами с петербургским «Зенитом».