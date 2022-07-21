Циннбауэр: «Мы рады, что подписали Игнатьева»

Рулевой московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал подписание контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Мы рады, что подписали Игнатьева. Иван — хороший футболист, молодой. Мы знаем про его прошлое, там были разные истории, но нам это не очень интересно. Мы даем ему шанс», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».

Специалист считает, что у нападающего хорошие качества, которые помогут «железнодорожникам». Игнатьев был топ-футболистом на юношеском уровне, сейчас он набрался опыта и знает, какие ошибки не стоит повторять.

Ранее сообщалось, 23-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» по схеме «1+2».