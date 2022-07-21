Булыкин — о трансфере Игнатьева в «Локомотив»: Думаю, это переход с авансом

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о подписании «железнодорожниками» нападающего Ивана Игнатьева.

«Хорошая это сделка или нет, мы узнаем через некоторое время, когда он проявит себя либо не сможет этого сделать. Понятно, что его берут не на основные позиции», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что есть много примеров, когда у футболистов получается перезапустить карьеру, но переход в «Локомотив» является авансом для Игнатьева. «Железнодорожники» собираются бороться за золотые медали чемпионата России и Кубок страны, поэтому усиливают скамейку.

Ранее 23-летний Иван Игнатьев подписал трудовой договор с «Локомотивом» по схеме «1+2».