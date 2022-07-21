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​«Локомотив» показал первые фото Игнатьева в клубе фото

21 Июля 2022 • 19:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Иван Игнатьев подписал контракт с «Локомотивом» и будет пытаться реанимировать свою карьеру после неудачных последних лет. Вскоре после объявления о переходе нападающего пресс-служба «железнодорожников» опубликовала первые фотографии Игнатьева в клубе.

 

Напомним, что контракт Ивана Игнатьева рассчитан на сезон 2022/2023. В нём прописана опция возможного продления ещё на два года. За «Локомотив» Иван Игнатьев будет выступать под номером 9.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 24 июля. В этот день «железнодорожники» примут «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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