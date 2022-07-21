Иван Игнатьев подписал контракт с «Локомотивом» и будет пытаться реанимировать свою карьеру после неудачных последних лет. Вскоре после объявления о переходе нападающего пресс-служба «железнодорожников» опубликовала первые фотографии Игнатьева в клубе.

Напомним, что контракт Ивана Игнатьева рассчитан на сезон 2022/2023. В нём прописана опция возможного продления ещё на два года. За «Локомотив» Иван Игнатьев будет выступать под номером 9.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 24 июля. В этот день «железнодорожники» примут «Ростов».