Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бека-Бека: «Аталанта»? Я об этом ничего не знаю

18 Июля 2022 • 16:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.25 3.55 3.05
24.07 20:00

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал своё будущее.

«Где я хочу играть в будущем? Не знаю, честно. Моя задача — играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».

По поводу интереса со стороны «Аталанты», футболист ответил, что он ничего не знает об этом.

Ранее сообщалось, что итальянская «Аталанта» заинтересована в подписании 21-летнего игрока.

Алексис Бека-Бека в текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в одном матче против «Пари НН» (1:1), проведя на поле 45 минут. Во втором туре «Локомотив» встретится с «Ростовом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Алексис Бека-Бека Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
17:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Новосельцева высказался о будущем футболиста
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Два бразильских новичка «Зенита» успешно прошли обследование
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Не понимаю, почему Дзюба не нужен ни одной команде в России»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможном переходе Дзюбы в клуб из Азербайджана
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Жалко, что в России Дзюба никому не понадобился»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека: «Аталанта»? Я об этом ничего не знаю
16:34 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека: «Локомотив» может стать чемпионом в этом сезоне
16:33 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА отреагировали на слухи о Марио Фернандесе
16:26 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, как Карпин пнул его ногой в глаз
16:23 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев рассказал о позициях, которые нужно усилить «Торпедо»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев заявил, за какое место будет бороться «Торпедо» в РПЛ
16:07 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» готовы предложить контракт Дзюбе, но при одном условии
16:06 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Торпедо» Кормильцев: «Сочи» выложился не на все сто процентов в первом туре РПЛ
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Терентьев: «Некоторые легионеры даже не прощались»
15:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о результатах первого тура РПЛ
Все новости
Рекомендуем