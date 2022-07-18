Бека-Бека: «Аталанта»? Я об этом ничего не знаю

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал своё будущее.

«Где я хочу играть в будущем? Не знаю, честно. Моя задача — играть и выкладываться по максимуму. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».

По поводу интереса со стороны «Аталанты», футболист ответил, что он ничего не знает об этом.

Ранее сообщалось, что итальянская «Аталанта» заинтересована в подписании 21-летнего игрока.

Алексис Бека-Бека в текущем сезоне Российской премьер-лиги принял участие в одном матче против «Пари НН» (1:1), проведя на поле 45 минут. Во втором туре «Локомотив» встретится с «Ростовом».