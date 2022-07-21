​Игнатьев прокомментировал переход в «Локомотив»

Иван Игнатьев считался одним из самых перспективных футболистов в России, но в последние годы его карьера пошла по нисходящей – слабые показатели накладывались на скандальные истории. Реанимировать карьеру Игнатьев постарается в «Локомотиве». Московский клуб объявил о подписании с 23-летним форвардом контракта по схеме «1+2». После заключения трудового договора Игнатьев дал комментарий.

«Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», - слова Игнатьева приведены на официальном сайте «Локомотива».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в воскресенье, 24 июля. В этот день «железнодорожники» сыграют против «Ростова».