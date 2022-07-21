​Цорн высказался о трансфере Игнатьева в «Локомотив»

Иван Игнатьев стал футболистом «Локомотива», о чём было объявлено в четверг вечером. Комментарий по поводу этой сделки дал Томас Цорн, занимающий должность спортивного директора московского клуба.

По словам Цорна, в «Локомотиве» надеются, что Игнатьев сможет усилить игру команды. В клубе рады подписанию ещё одного футболиста в линию атаки.

«Мы высоко оцениваем его способность улучшить нашу игру. Ваня в начале своей карьеры уже показывал свой талант, свой уровень, что он в состоянии играть и забивать в РПЛ», - высказался Цорн, чьи слова приведены на сайте «Локомотива».

Цорн выразил надежду на то, что в Игнатьеве проснутся его лучшие качестве, и он будет показывать хорошие результаты.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 24 июля – против «Ростова».