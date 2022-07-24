И снова ничья: гола и ассиста Уткина не хватило «Ростову» для победы над «Локомотивом»

В матче второго тура РПЛ московский «Локомотив» принимал «Ростов».

Первый тур команды Циннбауэра и Карпина завершили с одинаковым счетом 1:1. Но если Валерий Георгиевич может быть доволен – в гостевом матче с «Динамо» ростовчане даже доминировали и могли победить бронзового призёра, то Йозеф, наверное, рвал и метал после игры первого тура. «Локомотив» играл в большинстве, просто давил «Пари НН», создал массу моментов, но умудрился пропустить и упустил даже минимальную победу.

Свою любовь к счёту 1:1 команды перенесли и на это воскресенье, таким образом завершив первую половину. Всего два момента создали, оба со стандартов, оба реализовали. В остальном первые 45 минут получились пресными, больше запомнившимися стычкой Комличенко и Худякова, едва не переросшей в массовой побоище, или травмой Фассона. Ну а голы разделились в начало и конец тайма.

Открыли счёт ростовчане, у которых Даниил Уткин на подаче стал грозным оружием. Опять же полузащитник вырезал классный кросс, а Николай Комличенко затылком переправил мяч в сетку. Отыгрался «Локомотив» с пенальти, заработал который Изидор. Уж очень легко Вильсон ушёл от опеки Прохина, вывалился на ударную позицию и был сбит. Сухой через паузу поставил пенальти, а Антон Миранчук его реализовал, пробив аккурат под штангу – 1:1.

Второй тайм начался сразу с замен в составе обеих команд: травмированного Фассона и Байрамяна не увидели мы на поле, а вышли Магкеев с Тугаревым. А момент первыми создали ростовчане, даже скорее выстрадали. Осипенко в суматохе замыкал с близкой дистанции, бил наверняка, однако Песьяков каким-то чудом умудрился «отстегнуть» ногу и удар парировать.

А потом по «Локомотиву» ударил свой же игрок. Алексис Бека на ровном месте устроил потасовку с Мироновым, отмахнувшись от игрока «Ростова». Завязалась небольшая потасовка и зачинщики получили по жёлтой карточке, а для Бека она стала уже второй – удаление. Чуть активнее концовку провели гости, игравшие в большинстве, но моментов особо не было. Однако «Ростов» добыл победу. И вновь зарешал стандарт, и вновь зарешал Уткин. Розыгрыш углового не особо удался, но ошибся затем Худяков на выходе и Даниилу осталось лишь катнуть в пустой створ после заброса Глебова – 1:2.

Стандарты «Ростова» и Даниил Уткин никому не обещают лёгкой жизни в этом сезоне. Но когда уже казалось, что «Локо» не выберется, отличился Марадишвили. И как красиво! На четвёртой компенсированной минуте Константин ударом через себя замкнул довольно банальный заброс в центр штрафной площади – 2:2. Второй тур кряду «Локо» и «Ростов» играют вничью.