Наумов назвал максимум «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Николай Наумов, ранее занимавший пост президента московского «Локомотива», оценил перспективы «железнодорожников» в новом сезоне российской Премьер-лиги.

«Мне очень нравится команда, но я не верю в то, что «Локо» может добраться до медалей. Я думаю, «Локомотив» будет четвертым-пятым, но не выше», - передает слова Наумова «Матч ТВ».

Напомним, что в стартовых двух турах «Локомотив» расписал две домашние ничьи – сначала с «Нижним Новгородом» (1:1), а затем с «Ростовом» (2:2)

В следующем туре «железнодорожников» ждет серьезное испытание. Московский коллектив на «Газпром Арене» встретится с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 30 июля.