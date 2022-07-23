Слуцкий — об уходе Медведева: «Мы не планировали иметь вратарей такого уровня в Первой лиге»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход вратаря Никиты Медведева в «Ростов».

Напомним, 21 июля «Ростов» официально объявил о подписании двухлетнего контракта с 27-летним Медведевым. Теперь в казанском клубе осталось два опытных голкипера — Юрий Дюпин и Александр Беленов, перешедший текущим летом из «Уфы».

«Очевидно, что иметь двух вратарей такого уровня мы изначально не планировали в Первой лиге. И Дюпин, и Медведев очень амбициозны и хотят быть первым номером в этой команде. Здесь решение принято скорее в пользу Никиты. Он получил предложение от команды Премьер-лиги и попросил нас помочь воспользоваться этой возможностью», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В минувшем сезоне Медведев провёл в составе казанцев два матча, пропустив два мяча и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.