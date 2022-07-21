Слуцкий: Медведев был лидером «Рубина»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что считает голкипера Никиту Медведева примером профессионализма.

«Я могу сказать, что ты, Никита, — огромный пример профессионализма и того, как вообще должен быть устроен профессиональный спортсмен», — приводит слова Слуцкого телеграм-канал клуба.

Специалист рассказал, что это второй случай в его карьере, когда футболист, который не является игроком основного состава, является лидером команды, а первым был защитник Алексей Березуцкий.

Ранее голкипер казанского «Рубина» Никита Медведев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.