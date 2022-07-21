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Слуцкий: Медведев был лидером «Рубина»

21 Июля 2022 • 16:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
2.40 3.50 2.85
24.07 20:00

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что считает голкипера Никиту Медведева примером профессионализма.

«Я могу сказать, что ты, Никита, — огромный пример профессионализма и того, как вообще должен быть устроен профессиональный спортсмен», — приводит слова Слуцкого телеграм-канал клуба.

Специалист рассказал, что это второй случай в его карьере, когда футболист, который не является игроком основного состава, является лидером команды, а первым был защитник Алексей Березуцкий.

Ранее голкипер казанского «Рубина» Никита Медведев перешел в «Ростов» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Рубин Леонид Слуцкий Алексей Березуцкий Никита Медведев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
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