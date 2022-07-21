Нападающий Иван Игнатьев пополнил состав «Локомотива».

23-летний футболист заключил трудовой договор с «железнодорожниками» на один сезон с возможностью продления еще на два года, сообщает официальный сайт московского «Локомотива». Нападающий выбрал 9-й игровой номер в новом для себя клубе.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит один миллион рублей в месяц без учета бонусов.

Напомним, что Игнатьев покинул казанский «Рубин» на правах свободного агента. С февраля по июнь 2022 года футболист провел в аренде в «Крыльях Советов». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 15 встречах во всех турнирах, в которых смог записать в свой актив лишь один забитый мяч.