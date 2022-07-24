Керк верит в то, что «Локомотив» может вернуть себе чемпионский титул

В этом году исполняется двадцать лет с того момента, когда московский «Локомотив» впервые стал чемпионом России. После этого команда еще дважды повторяла свой успех - в 2004 и в 2018 годах.

Хавбек московского клуба Джирано Керк уверен в том, что и в этом году титул возможен, несмотря на то, что команда начала чемпионат с двух ничьих и набрала лишь два очка из шести возможных.

- Может ли «Локомотив» стать чемпионом? Конечно! Почему нет? Все возможно. Мы сделаем все для этого, - заверил Керк в интервью «Спорт-экспресс».

В третьем туре РПЛ «Локомотив» сможет прекрасно проверить себя - предстоит матч с «Зенитом».